Calciomercato Arsenal, obiettivo Zaha: offerta da 45 milioni al Crystal Palace

L'Arsenal guarda a Wilfried Zaha per l'attacco: presentata una prima offerta da 45 milioni di euro al Crystal Palace, gli Eagles la respingeranno.

L' cerca un rinforzo importante in attacco e si muove concretamente per Wilfried Zaha del . Secondo 'Sky Sports', i Gunners avrebbero presentato una prima offerta da circa 45 milioni di euro cash (40 milioni di sterline) per la punta degli Eagles, autore di 34 presenze, 10 goal e 10 assist nell'ultima Premier League.

Grazie anche alle prestazioni di Zaha, il Crystal Palace ha conquistato la salvezza nel massimo campionato inglese e per questo il club londinese ha stabilito una cifra di circa 90 milioni di euro per lasciar partire il giocatore, nonostante quest'ultimo abbia manifestato la propria disponibilità a un trasferimento all'Arsenal.

Per questo, sempre secondo 'Sky Sports', la proposta dei Gunners sarà rispedita al mittente dagli Eagles. L'Arsenal, dal canto suo, non è intenzionato ad andare oltre a certe cifre, anche perché, vista la mancata qualificazione alla prossima , disporrà di un budget limitato per la propria campagna acquisti.

Stando in questo modo le cose, il trasferimento della punta potrà concretizzarsi solo se si raggiungerà un compromesso fra le parti. Così il fratello di Zaha, Judicael, ha provato a smuovere il Crystal Palace dalla sua posizione parlando ai microfoni di 'Sky Sports'.

"Considerato tutto ciò che Wilfried ha dato al Crystal Palace per aiutarlo a rimanere in Premier League, spero che il Palace si renda disponibile trovare un accordo con l'Arsenal che permetta a Wilfried di realizzare il suo sogno di giocare con un club che gioca le coppe europee, come lui sognava fin da bambino".

Basterà la volontà del giocatore di lasciare il club a convincere il Palace a venire incontro all'Arsenal, oppure i Gunners dovranno fare uno sforzo economico superiore per portare Zaha all'Emirates?