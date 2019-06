Calciomercato Arsenal, Lichtsteiner e Welbeck tra gli ufficialmente svincolati

L’Arsenal ha annunciato che sono sette i giocatori che non rinnoveranno: Bramall, Cech, Gilmour, Lichtsteiner, Plueguezuelo, Ramsey e Welbeck”.

Mancano ancora alcune settimane alla scadenza naturale dei contratti dei giocatori e se per alcuni persiste ancora il dubbio legato alla possibile permanenza nei club di appartenenza, c’è chi come l’ ha già annunciato quali saranno gli elementi che certamente non rinnoveranno il proprio contratto e che quindi si libereranno a parametro zero.

Sono sette i giocatori che che lasceranno i Gunners: Cohen Bramall, Petr Cech, Charlie Gilmour, Stephan Lichtsteiner, Julio Pleguezuelo, Aaron Ramsey e Danny Welbeck.

A comunicarlo è stato lo stesso club londinese attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

Good luck in the future, lads - and thanks for everything — Arsenal FC (@Arsenal) 7 giugno 2019

“I nostri ringraziamenti e i migliori auguri vanno ai seguenti giocatori i cui contratti scadranno il 30 giugno: Cohen Bramall

Petr Cech

Charlie Gilmour

Stephan Lichtsteiner

Julio Pleguezuelo

Aaron Ramsey

Danny Welbeck L'articolo prosegue qui sotto Li ringraziamo tutti per il loro contributo al club e auguriamo loro ogni successo futuro”.

Il destino di alcuni di questi giocatori è in realtà già scritto. Cech ha annunciato da tempo l’intenzione di ritirarsi al termine di questa stagione e la finale di contro il è stata la sua ultima partita. Ramsey come noto nella prossima stagione vestirà la maglia della , mentre Pleguezuelo è destinato al Twente.

Ancora invece da capire cosa riserverà il futuro a Lichtsteiner (che nei giorni scorsi aveva anticipato il suo addio all’Arsenal, club al quale si era unito la scorsa estate dopo la straordinaria avventura alla Juventus) e Welbeck che, nonostante sia reduce da un brutto infortunio alla caviglia che l’ha costretto ai box negli ultimi mesi, a 28 anni può ancora rappresentare un colpo eccellente a parametro zero.