Calciomercato Arsenal, colpo Denis Suarez dal Barcellona

L'Arsenal ha messo a segno l'acquisto di Denis Suarez dal Barcellona in prestito fino a giugno. E' arrivata l'ufficialità dopo il giallo di ieri.

Dopo il dietrofront di ieri, quando la trattativa sembrava essere saltata, l'Arsenal ha chiuso definitivamente l'acquisto di Denis Suarez dal Barcellona.

Il talentuoso centrocampista spagnolo si trasferisce ufficialmente all'Arsenal in prestito secco sino a giugno.

#HolaDenis 😍



All the details on @DenisSuarez6’s loan move, right here 👇 — Arsenal FC (@Arsenal) 31 gennaio 2019

Nelle ultime settimane il nome di Denis Suarez era stato accostato nuovamente a Napoli e Milan, ma non c'è stata mai una trattativa concreta per l'arrivo del giocatore in Serie A.

Denis Suarez è reduce da due stagioni e mezzo al Barcellona, dove non è riuscito a ritagliarsi completamente un ruolo da protagonista nonostante le iniziali garanzie del tecnico Valverde.