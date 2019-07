Calciomercato, Arnautovic verso la Cina: offerte da 40 milioni per lui

Marko Arnautovic potrebbe presto lasciare il West Ham per approdare in Cina. Ad attenderlo un ricco quadriennale da oltre 10 milioni a stagione.

Marko Arnautovic è uno dei grandi protagonisti di questa finestra estiva di calciomercato. Il nome dell’attaccante austriaco infatti nelle ultime settimane è stato accostato a quello di diversi club e a quanto pare, adesso è realmente ad un passo il suo trasferimento in .

Come riportato in da Sky Sports, l’ex giocatore dell’ (nel 2010 è sceso in campo pochissimo nella sua unica stagione in nerazzurro, ma è comunque tra coloro che hanno completato il Triplete) sarebbe arrivato ad una rottura con il e alla base della situazione che si è venuta a creare c’è proprio la sua volontà di giocare nel campionato cinese.

A gennaio, ma anche nei giorni scorsi, si è parlato di offerte da 22 milioni di euro rispedite dal mittente, ma ora lo scenario potrebbe notevolmente cambiare visto che due club, si parla dello Shanghai SIPG e del Guangzhou Evergrande, si sarebbero spinti fino a mettere sul tavolo qualcosa come quasi 40 milioni di euro per il giocatore.

Arnautovic ha prolungato nei mesi scorsi il contratto che lo lega al West Ham, diventando tra l’altro uno degli più pagati della rosa, ma adesso la sua intenzione è quella di andare in Cina dove ad attenderlo ci sarebbe appunto un ingaggio faraonico. Il giocatore avrebbe già inoltrato al suo club una richiesta di cessione.