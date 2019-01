Calciomercato, Arnautovic richiesto in Cina: 40 milioni al West Ham

L'attaccante austriaco ex Inter è finito nel mirino del campionato cinese: il West Ham avrebbe però già detto no, big inglesi ancora vigili.

Nonostante i limiti del governo cinese al campionato calcistico, i club della Super League hanno comunque disponibilità economiche infinite per portare in Asia i grandi campioni del continente europeo. Tra chi sta veramente lasciando il segno e chi ha deciso di tornare sui suoi passi dopo pochi mesi, il calciomercato continua. Nuovo obiettivo, Marko Arnautovic.

L'ex attaccante dell'Inter, presente nella rosa che nel 2010 ha vinto ogni trofeo disponibile su piazza, è finito infatti nel mirino del campionato cinese: un club noon meglio precisato, ma che Sky Sports e le grandi testate britanniche confermano come esistente, ha messo sul piatto 40 milioni di euro per portarlo nella Super League.

Classe 1989, prima in maglia Stoke City e dunque con il West Ham, la sua attuale squadra, Arnautovic ha dimostrato di essere un buon attaccante. Non una prima punta da trenta goal a stagione, ma capace comunque di sfondare la doppia cifra e servire assist ai compagni.

Insomma, 40 milioni nel calciomercato degli anni 2010 non possono bastare per un giocatore del genere proveniente dalla Premier League e per questo motivo il West Ham avrebbe rispedito al mittente l'offerta, che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe stata formulata dal Shenzhenshi Zuqiu Julebu.

Su Arnautovic rimangono così vigili e pronti a seguire la situazione, il Chelsea e diversi altri importanti club d'Inghilterra, come ad esempio lo stesso Manchester United. L'attaccante austriaco può giocare sia come punta centrale, sia come esterno sulle due fasce: duttile e pericoloso.

Arnatuvoci, vicino ai trent'anni, potrebbe decidere di salire di livello, in un modo o nell'altro. O guadagnare di più, uscendo però dal giro del grande calcio, oppure guadagnare di più e giocare in Europa, sempre a Londra. Detta così la scelta pare scontata, ma gli ultimi furenti anni del campionato cinese lasciano la porta aperta a ogni possibilità. Compresa quella della permanenza in maglia Hammers.