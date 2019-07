Calciomercato, Arnautovic in Cina per 25 milioni: accordo con lo Shanghai SIPG

Marko Arnautovic lascia il West Ham per sbarcare in Cina: l'ex attaccante dell'Inter vestirà la maglia dello Shanghai SIPG, agli inglesi 25 milioni.

Dopo aver messo le mani su El Shaarawy, la strappa un altro talento all'Europa: Marko Arnautovic lascia infatti il per volare nel continente asiatico, dove vestirà la maglia dello Shanghai SIGP a partire dalla prossima stagione.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sports', il club inglese ha trovato l'accordo con la controparte cinese sulla base di 25 milioni di euro per il cartellino dell'ex attaccante dell' , che lascia dunque la Premier League per sbarcare in un campionato decisamente meno blasonato.

Nella stagione appena conclusa l'attaccante austriaco ha collezionato 30 presenze con il West Ham, andando a segno undici volte e realizzando quattro assist. Dopo aver vestito anche le maglie di , , Twente e Inter, Arnautovic saluta l'Europa e sceglie un'avventura totalmente diversa.