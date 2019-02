Calciomercato, anche il Real Madrid nella corsa a Jovic: offerti 45M

Non solo il Barcellona sulle tracce di Luka Jovic: si prospetta un Clasico con il Real Madrid che ha già offerto 45 milioni all'Eintracht.

Luka Jovic sarà uno degli uomini mercato dell'estate: le sue 19 reti stagionali sono un bel lasciapassare per l'approdo in una big d'Europa, compiendo così un gran salto in avanti dall'Eintracht Francoforte.

A giugno i tedeschi riscatteranno il suo cartellino dal Benfica sborsando appena 6 milioni, cifra decisamente minore rispetto a quella che incasserebbero in caso di rivendita, ipotesi sempre più probabile alla luce delle ultime indiscrezioni.

Quella più recente riguarda il Real Madrid e la sua offerta alle 'Aquile': messi sul piatto 45 milioni di euro secondo quanto riferito da 'Bild', in modo da superare la concorrenza del Barcellona, altra società interessata a Jovic.

'Frankfurter Allgemeine' ha addirittura parlato di accordo tra i blaugrana e il giocatore, che sarebbe messo inevitabilmente in discussione da questa proposta giunta proprio dagli storici rivali, intenzionati a trovare un erede di Karim Benzema.

Si prospetta quindi un Clasico a tutti gli effetti: stavolta non sul terreno di gioco ma tra gli intrighi del mercato. Jovic diviso a metà: quale sarà la sua futura destinazione lo scopriremo nelle prossime settimane.