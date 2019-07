Calciomercato Ajax, Ziyech rifiuta il Siviglia: "Il club giusto non ha ancora fatto un'offerta"

Con la maglia dell' ha disputato una stagione da urlo, risultando tra i grandi protagonisti della cavalcata europea in : tra le tante voci di mercato Hakim Ziyech ha però già rifiutato il , spiegando quali sono le sue ambizioni per il futuro.

Intervistato ai microfoni di 'Fox Sports', il trequartista marocchino ha svelato il retroscena eliminando di fatto il club andaluso dalle proprie pretendenti:

"Penso che il Siviglia sia allo stesso livello dell'Ajax e non cambierei questo club per niente. La squadra giusta non ha fatto ancora un'offerta, quindi per ora resto all'Ajax e cerco di fare il mio meglio sul campo. Qui mi sento a casa e posso giocare molto".