Calciomercato Ajax, Ziyech nel mirino del Bayern Monaco: "Gli abbiamo promesso che non ci opporremo"

Il direttore sportivo dell'Ajax, Overmars, conferma un probabile addio di Ziyech a fine stagione: "Molti top club lo seguono, serve l'offerta giusta".

Sono a un passo dal dividersi le strade di Hakim Ziyech e dell'. Grande protagonista della stagione dei Lancieri, l'esterno d'attacco marocchino è infatti pronto a lasciare l' per firmare con un top club europeo.

Con DAZN segui la Eredivisie IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Cercato da , , e , come riportato dalla 'BBC', Ziyech è stato recentemente premiato come 'Giocatore dell'anno' dai tifosi dell'Ajax, grazie ai 21 goal e 24 assist stagionali.

Una doppia-doppia, prendendo in prestito questa definizione dal basket, che ha finito per attirare le attenzioni di diversi top club europei, con l'Ajax consapevole di non poter trattenere il giocatori davanti all'offerta giusta. Come confermato dal direttore sportivo Marc Overmars al 'De Telegraaf'.

"Molti grandi club lo seguono, grazie a quello che ha mostrato in , e noi gli abbiamo promesso che non ci opporremo qualora si presentasse l'offerta giusta".

Pronta a perdere Arjen Robben e Franck Ribery, salutati ieri all'Allianz Arena, la favorita per arrivare a Ziyech al momento pare il . I bavaresi potrebbero infatti offrire al marocchino un ruolo da titolare nella rosa della prossima stagione, andando anche a ringiovanire un reparto offensivo che nei prossimi mesi subirà una vera e propria rivoluzione.