Calciomercato Ajax, presentato Lisandro Martinez: il post De Ligt

In attesa di definire il futuro di De Ligt, l'Ajax presenta il suo erede: si chiama Lisandro Martinez ed è un centrale argentino classe '98.

L'annuncio del suo acquisto è arrivato qualche giorno fa, ma oggi Lisandro Martinez è arrivato ad Amsterdam per indossare la maglia dell' per la prima volta.

Difensore centrale argentino, classe '98, arriva a titolo definitivo dal Defensa y Justicia ed ha firmato per quattro stagioni con i Lancieri.

Martinez è considerato come l'erede designato di De Ligt, il cui futuro sarà quasi certamente lontano da Amsterdam. Nell'ultima stagione in si è segnalato come uno dei difensori migliori del torneo, sfiorando addirittura il titolo con il Defensa y Justicia.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate nemmeno al ct Scaloni, che lo scorso marzo lo ha fatto debuttare con la maglia della nazionale argentina in un'amichevole contro il .