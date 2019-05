Calciomercato Ajax, Martinez altro colpo per il dopo De Ligt: c’è l’annuncio

L’Ajax preleva Lisandro Martinez dal Defensa y Justicia. Il difensore si sottoporrà nei prossimi giorni alle visite mediche in Olanda.

La squadra alla quale si legherà la prossima estate non è stata ancora svelata, su una cosa però sembrano non esserci proprio dubbi: Matthijs De Ligt lascerà presto l’.

Considerato uno dei più importanti talenti del calcio europeo, il difensore olandese è entrato nel mirino di alcuni tra i più grandi club in assoluto e certamente nei prossimi mesi sarà il protagonista di una trattativa che, comunque andrà, sarà per cifre e importanza del giocatore, clamorosa.

In attesa di vedere se De Ligt si accaserà al , al , al , alla o a qualche altra super big, l’Ajax continua a lavorare per la sua sostituzione e, dopo essersi assicurato nelle scorse settimane il giovane centrale proveniente dall’Heerenveen, Kik Pierie, nelle scorse ore ha chiuso per un altro difensore: Lisandro Martinez.

A comunicare il buon esito della trattativa, è stato il Defensa y Justicia, il club argentino dal quale Martinez è stato prelevato.

Lisandro Martínez será transferido al Ajax de Holandahttps://t.co/JHM7gckv2C — Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) 17 maggio 2019

“Il Defensa y Justicia desidera informare che il giocatore Lisandro Martinez si trasferirà nel club olandese dell’Ajax. A breve, Lisandro Martinez si recherà nei Paesi Bassi per sottoporsi alle visite mediche”.

Martinez, classe 1998, è approdato al Defensa y Justicia nel 2017 dal Newell’s Old Boys. Entrato nel giro della Nazionale maggiore, ha esordito con l’ a marzo in occasione di una partita contro il .

Il difensore argentino rappresenterà il quarto colpo già messo a segno dai campioni d’ dopo Pierie, Marin e Scherpen.