Calciomercato Ajax, De Ligt 'snobba' il Manchester United: proposta da 70 milioni

Corteggiato da mezza Europa, De Ligt avrebbe rifiutato un'offerta proveniente dal Manchester United: il capitano dell'Ajax preferisce il Barcellona.

Il futuro di Matthijs de Ligt non sarà al . Cercato da mezza Europa dopo aver dimostrato nel corso di tutta questa stagione di essere uno dei giovani difensori centrali più talentuosi al mondo, l'olandese ha 'snobbato' i Red Devils, preferendo lasciare l' per altri club.

Secondo quanto riportato dal 'Daily Star', il Manchester United avrebbe infatti presentato una proposta da 70 milioni di euro per portare De Ligt in Premier League già la prossima estate, decisa a battere la grande concorrenza rappresentata soprattutto da e .

Un'offerta che non avrebbe però trovato il gradimento del giocatore olandese, il quale non avrebbe alcun interesse di vestire la maglia dei Diavoli Rossi inglesi. De Ligt pare infatti preferire una destinazione spagnola, Barcellona in primis, con i blaugrana in ottimi rapporti con l'Ajax visto la recente trattativa da 75 milioni per portare De Jong in Catalogna.

Impegnato domani sera nella semifinale di ritorno di contro il (si parte dall'1-0 dell'andata per i Lancieri, ndr), il futuro di De Ligt resta dunque più incerto che mai. Prima infatti c'è un posto in finale di coppa campioni da conquistare, poi si vedrà.