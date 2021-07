Calcio&Finanza - Bocciato lo 'spezzatino' totale in Serie A: la proposta è stata ritirata

Calcio&Finanza - Sfuma l'ipotesi 'spezzatino' totale in Serie A che avrebbe portato alla disputa delle dieci partite in dieci orari diversi.

Secondo quanto riportato da 'Calcio&Finanza' tramonta in via definitiva lo scenario della Serie A 'spezzatino' per la stagione 2021-2022.

Durante l'Assemblea di Lega svoltasi nella giornata di ieri è stata ufficialmente ritirata la proposta alla quale si stava lavorando nelle scorse settimane, ossia quella di distribuire, nel corso di ogni giornata di campionato, le dieci partite in programma in altrettanti fasce orarie, spalmando le gare nelle giornate di venerdì, sabato domenica e lunedì.

Una proposta passata al vaglio dai vertici del nostro calcio ma rivelatasi da subito di difficile applicazione. Dopo un ampio e profondo ragionamento la Lega Serie A - a seguito di un confronto con le squadre della massima serie ha preso atto dell'impossibilità di evitare eventuali contenziosi.

Morale della favola: bocciatura totale.