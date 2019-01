Calciobidone 2018, Kalinic trionfa su tutti: Joao Mario il Jolly

E’ l’ex attaccante del Milan, Nikola Kalinic, a vincere il Calciobidone 2018. Sul podio anche Patrik Schick ed André Silva.

Quello che si è da poco concluso, è stato un 2018 da dimenticare per Nikola Kalinic. Approdato al Milan dopo le buone annate alla Fiorentina, per diventare il nuovo punto fermo dell’attacco rossonero, il centravanti croato è incappato in un’annata così deludente da meritarsi il Calciobidone 2018.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come noto, il Calciobidone è un ‘riconoscimento’ che ogni anno viene assegnato al giocatore che più ha deluso nel corso dell’anno solare.

Kalinic ha vinto quella che è stata la decima edizione dell’’anti-Pallone d’Oro’ sbaragliando la concorrenza. Per l’attaccante croato, che nel frattempo ha lasciato il Milan per trasferirsi in Spagna all’Atletico Madrid, sono state bel 6.546 le preferenze totali (ovvero il 49,1%). Un autentico plebiscito che gli ha permesso di superare il romanista Schick (19,3% dei voti) ed un altro ex milanista come André Silva (13,3% dei voti).

Fuori dal podio, ma nella Top 10, Dalbert, Pjaca, Aristoteles, Niang, Armenteros, Defrel e Danilo.

La speciale menzione ‘Jolly’ (ovvero quella ad un calciatore rimasto escluso dalla 'flop ten' ma segnalato dai tifosi) è invece andata a Joao Mario che ha superato di un soffio l’ex Juventus Howedes ed il milanista Calhanoglu.

ALBO D'ORO CALCIOBIDONE

2018 KALINIC - JOLLY: JOAO MARIO

2017 GABIGOL - JOLLY: PJACA

2016 KONDOGBIA - JOLLY: GABIGOL

2015 ITURBE - JOLLY: DZEKO

2014 BELFODIL - JOLLY: TORRES

2013 BENDTNER - JOLLY: ALVARO PEREIRA

2012 FORLAN - JOLLY: LUCIO

L'articolo prosegue qui sotto

2011 ADRIANO - JOLLY: ELIA

2010 QUARESMA - JOLLY: DENIS

2009 QUARESMA - JOLLY: NESSUNO