Calcio in tv oggi 5 febbraio: Il recupero di Serie A Lazio-Verona, FA Cup e Ligue 1

La Serie A con il recupero Lazio-Verona, FA Cup, Ligue 1 e Coppa Italia Primavera: tutte le partite in tv oggi su DAZN e Sportitalia.

Sono diversi gli eventi calcistici presenti nel palinsesto televisivo di oggi, mercoledì 5 febbraio 2020. Il piatto forte è sicuramente il recupero della 17ª giornata di -, che sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN, e andrà in onda anche sul canale DAZN1 della piattaforma Sky.

Sempre in diretta streaming su DAZN sarà possibile seguire 3 gare della 24ª giornata infrasettimanale di , fra cui in prima serata il confronto St. Etienne- , nonché il replay del 4° Turno di - .

Altre squadre

Completano il palinsesto televisivo calcistico del giorno le semifinali di andata della Coppa Primavera Verona- e - , che si potranno vedere entrambe su Sportitalia.

Il programma delle partite in oggi