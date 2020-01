Calcio in tv oggi 28 gennaio: Coppa Italia con Milan-Torino, Carabao Cup e Coppa di Francia

I quarti di finale di Coppa Italia con Milan-Torino, Carabao Cup e Coppa di Francia: le partite in tv oggi su Rai, DAZN e Sportitalia.

Martedì calcistico caratterizzato dalle gare delle Coppe Nazionali quello di oggi 28 gennaio nei palinsesti televisivi. Il piatto forte è rappresentato dal quarto di finale di Coppa fra il di Pioli e il di Mazzarri, che si affronteranno a San Siro in una gara trasmessa in diretta dalla Rai su Rai Uno.

Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

DAZN trasmetterà invece in esclusiva in diretta la semifinale di ritorno di fra l' e il City, che sarà visibile anche sul canale Sky DAZN1 per chi ha aderito all'offerta. Su Sportitalia sarà invece possibile seguire due ottavi di finale di Coppa di , le sfide Angers- e - .

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Il programma delle partite in tv oggi