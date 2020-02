Calcio in tv oggi 27 febbraio: Gent-Roma, Inter-Ludogorets e l'Europa League

Dopo la Champions League tocca all'Europa League: in campo l'Inter e la Roma per cercare il pass per gli ottavi. Ecco dove vedere le partite in tv.

Dopo la è il turno dell' : in campo la , che cercherà la qualificazione agli ottavi di finale in casa del Gent, e l' , che sfiderà in un San Siro deserto il . Entrambe le sfide saranno trasmesse da Sky e quella dei nerazzurri anche da TV8 in chiaro.

La serata di calcio sarà interamente dedicata alla seconda competizione europea. Non solo Inter e Roma: gli abbonati a Sky avranno la possibilità di seguire, in diretta e in esclusiva, anche altre partite suddivise tra le 18.55 e le 21, oltre a una doppia Diretta Goal.

Non scenderà invece in campo la Serie C. Inizialmente erano previste le sfide tra e Pro Vercelli e tra Novara e Giana Erminio, le quali sono state però rinviate a causa dell'emergenza Coronavirus.

LE PARTITE IN TV DI GIOVEDI' 27 FEBBRAIO