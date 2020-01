Calcio in tv oggi 21 gennaio: Coppa Italia con Napoli-Lazio, Premier League e Coupe de la Ligue

Dal quarto di finale di Coppa Italia Napoli-Lazio a Chelsea-Arsenal, passando per Lione-Lille: le partite in tv oggi su Rai, Sky e DAZN.

Palinsesto televisivo non particolarmente denso di partite quello di martedì 21 gennaio, ma con alcuni eventi di primo livello. Il piatto forte è il primo quarto di finale di Coppa , che mette di fronte allo Stadio San Paolo il di Gennaro Gattuso, che proverà a riscattarsi dalle delusioni del campionato, e di Simone Inzaghi, che sta vivendo un momento molto positivo, in una gara trasmessa in esclusiva dalla Rai su Rai Uno.

In andrà poi in scena la 24ª giornata infrasettimanale della Premier League, della quale si giocheranno le prime 6 gare. Sky trasmetterà in diretta il Derby di Londra fra il di Frank Lampard e l' di Mikel Arteta. Per quanto riguarda le altre gare, fra cui spiccano gli impegni dell' di Ancelotti in casa con il e del di Guardiola in trasferta sul campo dello , si potranno seguire attraverso la Diretta Goal. Completa il quadro del palinsesto calcistico del giorno la semifinale di Coupe de la Ligue fra il e il , match che sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN.

Il programma delle partite in oggi

20.30 Diretta Goal (Premier League) - SKY SPORT UNO

20.45 Napoli-Lazio ( ) - RAI UNO

21.10 Lione-Lilla (Coupe de la Ligue) - DAZN

21.15 Chelsea-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT FOOTBALL

