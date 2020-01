Calcio in tv oggi 20 gennaio: Atalanta-SPAL e i posticipi di B e C

Da Atalanta-SPAL a Cosenza-Crotone, passando per Piacenza-Triestina: le partite in tv oggi su Sky, DAZN, Sportitalia, RAI e Eleven Sports.

Inizia una nuova settimana di calcio in . Il programma delle partite trasmesse non è robusto come nel weekend, ma i telespettatori non avranno comunque di che annoiarsi. Con in prima linea il posticipo di tra e , gara che chiuderà la ventesima giornata del massimo campionato.

Scendendo di categoria, sarà possibile assistere anche al posticipo di Serie B, trasmesso da DAZN, e a quello di Serie C, visibile in chiaro sulla RAI.

Il programma delle partite in tv oggi

14.30 - (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

20.45 Atalanta-SPAL (Serie A) - SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

20.45 Piacenza-Triestina (Serie C) - RAI SPORT e ELEVEN SPORTS

21.00 - (Serie B) - DAZN e DAZN1

