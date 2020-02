Calcio in tv oggi 19 febbraio: c'è Atalanta-Valencia, ma non solo

Proseguono gli ottavi di Champions, ma ci sono anche Primavera e Viareggio Women's Cup: il programma tv su Mediaset, Sky, DAZN e Sportitalia.

Dopo le due partite inaugurali del martedì, proseguono gli ottavi di finale di . Occhi puntati su - ma anche su - , le due sfide del mercoledì: nessuna delle due sarà trasmessa in chiaro. Gli abbonati a Sky potranno scegliere anche l'opzione della Diretta Goal.

Non solo la Champions: proseguono anche la Copa Libertadores e la Copa Sudamericana, grandi esclusive DAZN, con le sfide tra Independiente Medellin e Atletico Tucuman e tra Huracan e Atletico Nacional.

In e in sarà possibile assistere anche alle semifinali di ritorno della Coppa Primavera, tra e e tra e , e alla finalissima della Viareggio Women's Cup, che sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Rai Sport.

Altre squadre

LE PARTITE IN TV OGGI 19 FEBBRAIO