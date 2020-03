Calcio in tv oggi 12 marzo: gioca l'Europa League, ma senza italiane

Copa Libertadores ed Europa League (senza Inter e Roma) protagoniste del giovedì: tutti gli appuntamenti in tv su Sky e DAZN.

Gli appuntamenti televisivi di 12 marzo si aprono con la Copa Libertadores: nella notte DAZN trasmetterà infatti la gara tra il San Paolo e la LDU Quito e quella tra Flamengo e Barcelona Guayaquil. Una doppia sfida brasiliano-ecuadoriana.

Il piatto forte è invece la serata di , che vedrà impegnate varie formazioni europee. Tra queste anche il , che farà visita agli austriaci del LASK Linz. Per tutte, appuntamento su Sky.

Non scenderanno invece in campo le due italiane ancora in corsa nella competizione: sia la gara dell' contro il (originariamente visibile anche in chiaro su Tv8) che quella della contro il sono state rinviate.

Altre squadre

