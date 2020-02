Calcio in tv oggi 10 febbraio: Salernitana-Trapani e Reggina-Ternana

Il posticipo di Serie B e il big match del girone C della Serie C: tutte le gare in tv oggi su DAZN, Sky, Eleven Sports e Sportitalia.

Archiviata l'abbuffata del weekend, la settimana inizia in tono minore. Nessun posticipo di , né di Premier League o . Il programma del calcio in prevede unicamente due partite, una di Serie B e l'altra di Serie C.

Il posticipo della seconda serie è quello a tinte granata tra la e il Trapani: superando i siciliani penultimi, gli uomini di Giampiero Ventura hanno l'enorme opportunità di balzare al quarto posto assieme al Pordenone, a una sola lunghezza di distanza tra la coppia di seconde formata da e . A trasmettere la sfida sarà DAZN (e DAZN1 su Sky).

Due possibilità, invece, per seguire il posticipo del girone C della Serie C tra la Reggina prima e la Ternana: una sfida d'alta classifica visibile non soltanto su Eleven Sports ma anche su Rai Sport, che dunque trasmetterà il match in chiaro.

Altre squadre

Il programma delle partite in tv oggi