Il calcio deve ripartire, la proposta di Galliani: "Campionati nell'anno solare"

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, spiega come il calcio italiano potrebbe ripartire: “Il prossimo campionato inizi a febbraio”.

Chiudere le stagioni per regalare dei verdetti sportivi e per evitare quello che sarebbe un disastro dal punto di vista economico. In attesa di capire se e come si potrà ripartire, i vertici del calcio sono al lavoro per farsi trovare pronti quando l’emergenza Coronavirus darà tregua.

Adriano Galliani, uno dei dirigenti più esperti in assoluto del calcio italiano, in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' ha proposto una nuova calendarizzazione dei campionati che preveda tornei giocati nell’anno solare seguendo quanto già si fa in Sudamerica.

“Lancio una proposta: il tempo c'è, si faccia per due anni come in Sudamerica, campionati nell’anno solare. Il campionato 2020-21 cominci nel febbraio 2021, stessa cosa per il 2022. Poi magari si tornerà all’antico, ma io sono certo che dopo un paio d’anni ci convinceremo che è una buona soluzione. In estate, a luglio o agosto, giocando di sera, sarà bello vedere il calcio, più che in altri mesi. Penso a certe serate di coppa in gennaio, soprattutto al nord. Credo che alla fine potremmo avere più pubblico. La Fifa ha già spostato le date del Mondiale 2022 a fine anno, si faccia lo stesso con l’Europeo e la coppa America nel 2021. Sarebbe comodo, ma si può anche lasciare Euro 2021 lì dov’è, in estate, interrompendo i campionati. Ma bisogna tornare a giocare, per regolarità sportiva e perchè altrimenti il calcio esplode”.

Secondo alcuni sarebbe più giusto chiudere la stagione qui.

“Non si può non tornare a giocare, ma bisogna farlo in condizioni di sicurezza. Non capisco questa insistenza per andare in campo presto e ricominciare a settembre, quando magari ci sarà ancora la pandemia, qui o altrove. In questo momento non si può sapere. Il governo, sentendo la comunità scientifica, detterà i tempi, e i campionati possono finire ovunque in momenti diversi. La magari comincerà prima, l’Italia è avanti rispetto all’ con il picco del virus. Non dobbiamo finire tutti allo stesso momento. I campionati devono concludersi sul campo perchè è la legge dello sport e perchè il sistema va salvato. Senza tornare a giocare, la perderebbe una cifra intorno ai 600 milioni, senza calcolare la quota che arriverebbe dai 400 milioni in ballo per le squadre in corsa nelle coppe europee. Una piccola parte andrebbe ai club italiani. Se non finisce il campionato il calcio esplode. E parlo dei massimi sistemi, ripeto. Sui campionati di B e C c’è altro da dire”.

La situazione che si è venuta a creare potrebbe rivelarsi devastante non solo per la Serie A.

“Per esempio che ci sono 60 squadre professionistiche in C e 20 in B che si reggono grazie ai contributi di tanti imprenditori che adesso avranno problemi con le loro aziende. Non è che non amino più il calcio, adesso però ragionevolmente non potranno più investire. Sono mecenati, il problema del nostro calcio è che si reggeva sul mecenatismo. Ora non so quanti potranno andare avanti. Il calcio deve trovare la quadratura del cerchio in se stesso, lo Stato non potrà supportarlo più di quanto faccia con le altre aziende. E’ giusto che il calcio dilettantistico riceva degli aiuti, perché ha una funzione sociale. Si aiutano giustamente il teatro, il cinema, altre forme di cultura. Il mondo dilettantistico muove un milione di ragazzi. Poi però bisognerà domandarsi se è sostenibile un panorama con 80 società fra B e C”.

Nelle ultime settimane si è parlato moltissimo di taglio degli stipendi.