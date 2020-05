Il mondo del calcio in lutto: muore Mbulu, aveva solo 23 anni

Una triste notizia sconvolge il calcio inglese: ad appena 23 anni è venuto a mancare Christian Mbulu , giovanissimo difensore che militava nel Morecambe .

A dare notizia della sua morte è stato lo stesso di League Two attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

Everyone at Morecambe FC is deeply saddened to learn of Christian Mbulu’s death and would like to extend our deepest sympathies to his family and friends at this very sad time.