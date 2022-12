Calcio in lutto per la morte di Mihajlovic, Mancini: “Un giorno che non avrei mai voluto vivere”

Il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, ha commentato la morte dell’amico Mihajlovic: “Non è giusto, ha lottato come un leone”.

La notizia della morte di Sinisa Mihajlovic a soli cinquantatré anni, ha colpito il calcio italiano come un pugno nello stomaco. Da calciatore prima e da allenatore in seguito, ‘Miha’ è stato grande protagonista della Serie A quasi ininterrottamente dal 1992, anno in cui è approdato alla Roma, fino al 2022 quando ha guidato dalla panchina quella che resterà la sua ultima squadra: il Bologna.

Un tratto importante della sua lunghissima avventura nel mondo del calcio, Sinisa Mihajlovic l’ha vissuto al fianco di Roberto Mancini. I due sono stati compagni di squadra alla Sampdoria e alla Lazio da calciatori ed hanno condiviso una doppia avventura all’Inter.

Mancini è infatti stato allenatore di Mihajlovic tra il 2004 ed il 2006 e quando quest’ultimo ha appeso gli scarpini al chiodo, l’ha voluto al suo fianco come tecnico in seconda della compagine nerazzurra.

L’attuale commissario tecnico della Nazionale italiana ha affidato il suo dolore ad un pensiero pubblicato sul sito ufficiale della FIGC.

“Questo è un giorno che non avrei mai voluto vivere, perché ho perso un amico con cui ho condiviso quasi 30 anni della mia vita, in campo e fuori. Non è giusto che una malattia così atroce abbia portato via un ragazzo di 53 anni, che ha lottato fino all'ultimo istante come un leone, come era abituato a fare in campo. Ed è proprio così che Sinisa resterà per sempre al mio fianco, anche se non c'è più, come ha fatto a Genova, a Roma e a Milano e successivamente anche quando le nostre carriere hanno preso strade diverse".