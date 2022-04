Il calcio italiano va rinnovato, Malagò: “Sì a playoff, tempo effettivo e VAR a chiamata”

Quello che sta vivendo il calcio italiano è un momento complicato. La Nazionale azzurra, per la seconda volta consecutiva, non è riuscita a qualificarsi per i Mondiali e i club nostrani hanno perso competitività rispetto a quelli di altri Paesi europei.

La Serie A, per anni considerata il miglior campionato del mondo, oggi non attira più i migliori campioni e dal punto di vista economico non riesce a reggere il passo con tornei che, viceversa, hanno fatto passi da gigante sotto ogni punto di vista.

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, in una lunga intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’, ha spiegato come, a suo avviso, tra le cause del ritardo accumulato da un’intero movimento, ci sia anche un problema culturale.

“Sì, nel senso che il calcio è l’unico sport dove esistono ancora dinamiche padronali. Almeno in Italia. In Inghilterra il proprietario non ha mai una gestione diretta della società. Delega, conferma, ricambia. Da noi invece i presidenti se la cantano e se la suonano. Ricordo che, quando da commissario della Lega ho messo in moto la revisione dello statuto per avere un consiglio di amministrazione con presidente, amministratore delegato, consiglieri indipendenti, mi guardavano come uno che volesse violentarli. Eppure giocavo in casa, c’era confidenza e stima reciproca, è gente a cui voglio bene e con cui vado a cena. Ma per loro l’ideale era continuare a mantenere la gestione dell’assemblea partecipativa, in cui si comanda in venti per non far comandare nessuno. Lo stesso accade all’interno delle società. Chi vende i diritti tv non può essere la stessa persona che si occupa dell’erba del campo e del contratto dei calciatori. I bilanci parlano. E dicono che si è perduta la via maestra del risultato economico senza raggiungere traguardi sportivi. Perché Moratti, Berlusconi, e prima l’Avvocato hanno speso sì un sacco di soldi, ma almeno lo sfizio se lo sono tolto, alzando coppe da tutte le parti. Oggi abbiamo solo debiti e umiliazioni fuori dai confini. Guardi il livello, quantitativo e qualitativo, dei diritti tv. Pochi introiti e contenziosi à gogo. Ma dico io: gli americani, che del business sono maestri, sono stupidi a demandare tutto al commissioner”.

Alcuni hanno individuato nella Superlega la cura di molti dei mali che affliggono il calcio.

“Mi chiedo se la Champions non lo sia già, una Superlega. Avete visto il solco che si sta scavando, in termini di introiti, tra le squadre che vi accedono e quelle che restano fuori? Non mi sembrano maturi i tempi per creare un’ulteriore dinamica di upgrade. Non facciamo gli ipocriti, è normale che un azionista ci provi per dare una sistemata a bilanci disastrati. Ma non per questo la Superlega diventa sportivamente accettabile. La mia stella polare è il CIO. Se fai un campionato fai-da-te, alle Olimpiadi non ci vai”.

Nel corso di questi anni si è spesso parlato dell’introduzione di playoff e playout in Serie A.

“Perché no. Certo, non con venti squadre”.

Secondo Malagò, tra le novità da apportare nel calcio dovrebbe esserci anche quella del tempo effettivo.

“Sì con convinzione. Non sopporto di vedere calciatori per terra che simulano fratture multiple, o giocatori sostituiti che escono dal campo al ralenti. Il tempo effettivo promuove la lealtà sportiva”.

Tra le altre proposte fatte recentemente c’è quella del VAR a chiamata.

“D’accordissimo. La tecnologia è utilissima, ma va usata meglio”.