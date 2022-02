Calcio italiano in lutto:è morto Maurizio Zamparini, aveva 80 anni

Un triste risveglio per tutti gli appassionati italiani di calcio: all'età di 80 anni se n'è andato, intorno alle 2 di notte nella clinica di Cotignola in provincia di Ravenna, Maurizio Zamparini, ex presidente di Pordenone, Venezia e Palermo. A riportarlo è il 'Giornale di Sicilia'.

L'imprenditore friulano era stato ricoverato anche all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove alla vigilia di Natale aveva subìto un intervento d'urgenza per un problema all'addome. Una complicazione dovuta all'operazione lo aveva trasferito nel reparto di terapia intensiva, poi lasciato il 26 dicembre in seguito al miglioramento delle sue condizioni.

Zamparini - che avrebbe compiuto 81 anni il 9 giugno - era stato il presidente del Palermo per ben 16 anni, dal 2002 al 2018, acquisendo la fama di 'mangia-allenatori', dovuta alla costante abitudine di cambiare spesso la guida tecnica in panchina.

Durante la sua gestione, il pubblico palermitano aveva avuto modo di vedere all'opera diversi talenti poi diventati campioni: da Cavani a Dybala, passando per Ilicic, Pastore, Sirigu, Barzagli e tanti altri.

Un'altra brutta notizia abbattutasi sulla famiglia Zamparini, già scossa lo scorso ottobre dalla morte di Armando, figlio 22enne di Maurizio, trovato senza vita da una governante nella sua camera a Londra dove si trovava per studiare.