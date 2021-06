Lutto nel mondo del pallone: è scomparso a 59 anni l’ex giocatore e allenatore dell’Udinese e del Como, a causa delle conseguenze del Covid-19.

Il calcio italiano è in lutto. A 59 anni è scomparso Loris Dominissini, friulano cresciuto calcisticamente nell'Udinese, ex allenatore tra le altre anche del Como. A riportarlo è 'La Gazzetta dello Sport'.

L'ex calciatore e tecnico aveva contratto il Covid-19 e da tempo era ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di San Vito al Tagliamento.

Nato nel 1961 a Udine, ha mosso i primi passi della sua carriera in campo in bianconero, per poi giocare anche con Triestina, Pordenone, Messina, sette anni alla Reggiana e poi Pistoiese, Sevegliano e Pro Gorizia nel finale di carriera.

Da allenatore è riuscito a conquistare il doppio salto con il Como tra il 2000 e il 2002 arrivando fino alla Serie A. Ha guidato anche l’Ascoli, lo Spezia, l’Udinese, la Pro Patria, la Reggiana e il Visé e il Lumignacco in Eccellenza.