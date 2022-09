Calcio involontario di Scamacca: cure mediche per il compagno Cornet

West Ham contro Steaua Bucarest in Conference League, Cornet stordito dal colpo senza volontarietà dell'ex Sassuolo

La solita atmosfera, sembrerebbe. Canti, cori, supporto massimo. Il West Ham vive però la partita contro lo Steaua Bucarest subito dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, morta all'età di 96 anni. Nessun rinvio della sfida, a differenza dell'imminente posticipo della Premier, e squadre regolarmente in campo.

Il West Ham vuole vincere, per dedicare la vittoria alla regnante che secondo le voci degli ultimi due decenni, fosse una grande tifosa. Partenza roboante per gli Hammers e grande foga. Tanto che al minuto nove è stato necessario l'intervento dei sanitari.

In un'azione d'attacco degli uomini di Moyes, infatti, Cornet è stato colpito da un calcio in faccia da parte del compagno Gianluca Scamacca: piede alto dopo un contrasto in area e colpo involontario al compagno di squadra, costretto alle cure mediche.

Cornet, frastornato e subito avvicinato dall'amico per capire le condizioni, ha comunque perso solamente un po' di sangue dal naso, rimanendo in campo nel primo turno di Conference League.

A trovare la rete nel match, a sorpresa, è stato l'FCSB (nuovo nome da qualche tempo dello Steaua) con Cordea.