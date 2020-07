Il calcio inglese piange una leggenda: si è spento Jack Charlton

Il calcio inglese piange una delle sue leggende. Ad 85 anni si è infatti spento Jack Charlton.

A darne notizia è stata la sua famiglia attraverso un comunicato.

Fratello di Bobby, altra grande leggenda del calcio inglese, era nato ad Ashington nel 1935 ed ha trascorso tutta la sua carriera da calciatore nel , club nel quale ha militato per oltre vent’anni (773 le presenze totali) e con il quale ha vinto un campionato inglese, una Coppa d’ , una Coppa di Lega, una Charity Shield e due Coppe delle Fiere.

Perno della Nazionale inglese tra la metà degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, con i Tre Leoni si è laureato (in quella squadra c’era anche su fratello Bobby, una delle più grandi bandiere della storia del ) campione del mondo nel 1966.

Appesi gli scarpini al chiodo, ha successivamente guidato da allenatore il , lo , il e soprattutto la Nazionale Irlandese, della quale è stato commissario tecnico tra il 1986 ed il 1995.

Proprio in virtù del lavoro svolto sulla panchina dei ‘Boys in Green’, nel 1996 la Repubblica d’ gli ha conferito la cittadinanza onoraria.

Il Leeds, attraverso il proprio profilo Twitter, ha reso omaggio a Charlton con un video che ha ripercorso alcune tappe della sua carriera.

Anche la Nazionale inglese, attraverso Twitter, ha omaggiato quello che è stato uno dei difensori più forti della sua storia.

We are devastated by the news that Jack Charlton, a member of our World Cup-winning team of 1966, has passed away.



Our deepest sympathies are with Jack’s family, friends and former clubs. pic.twitter.com/eSGjbOpo7Y