Calcio in tv oggi 9 febbraio: la Serie A con il Derby Inter-Milan, la Serie B e il calcio estero

La Serie A con Inter-Milan, Serie B, C, D, Primavera 1 e tanto calcio estero: tutte le gare in tv oggi su DAZN, Sky, Eleven Sports e Sportitalia.

Palinsesto televisivo di oggi, domenica 9 febbraio 2020, ricco di tanti eventi calcistici. Il piatto forte è rappresentato dalle gare della 23ª giornata di , con il match clou rappresentato dal posticipo serale - , trasmesso in esclusiva da Sky. DAZN trasmetterà in esclusiva in diretta il lunch match - e -.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Sempre su DAZN sarà possibile seguire le gare della 23ª giornata di Serie B, sulla piattaforma Eleven Sports invece si potranno vedere le partite di Serie C. Eleven Sports e Sportitalia si divideranno le partite di Serie D, mentre le gare del Campionato Primavera 1 saranno visibili in esclusiva su Sportitalia e Si Solocalcio.

Altre squadre

Passando al calcio estero, Sky trasmetterà le partite di , con il big match - , e quelle di Premier League, fra cui spicca - , mentre su DAZN potrete vedere in esclusiva in diretta streaming la , con in campo e , e la con il match clou - .

Il programma delle partite in oggi