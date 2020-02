Calcio in tv oggi 8 febbraio: Gli anticipi di Serie A con Verona-Juventus, la Serie B e il calcio estero

Gli anticipi di Serie A con Verona-Juventus, Serie B, Serie C e calcio estero: tutte le gare in tv oggi su DAZN, Sky, Eleven Sport e Sportitalia.

Palinsesto televisivo di oggi, sabato 8 febbraio 2020, particolarmente ricco di eventi, come accade di frequente nei fine settimana. Il clou sono i tre anticipi della 23ª giornata di : - e - saranno trasmessi da Sky, mentre la sfida della sera - sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN.

Segui Verona-Juventus in diretta streaming su DAZN

Sempre su DAZN sarà possibile seguire in esclusiva le gare di Serie B, della spagnola e la francese, mentre Sky trasmetterà le gare della Premier League e della . Nel ricco programma televisivo del sabato troveranno spazio anche gli anticipi di Serie C, trasmessi sulla piattaforma web Eleven Sports, gli anticipi del Campionato Primavera 1, in onda su Sportitalia e SI Solocalcio, e l'A-League australiana, visibile anch'essa su Si Solocalcio.

Altre squadre

Il programma delle partite in oggi