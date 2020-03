Calcio in tv oggi 5 marzo: FA Cup, Copa Libertadores e Coppa di Francia

L'FA Cup con Derby County-Manchester United, St. Etienne-Rennes in Coppa di Francia e la Copa Libertadores: le gare in tv oggi su DAZN e Sportitalia.

Il palinsesto televisivo di oggi, giovedì 5 marzo, presenta pochi eventi calcistici, visto il rinvio della semifinale di ritorno di Coppa - , ma tutti di una certa importanza. In proseguono gli ottavi di finale di con il impegnato in trasferta contro il . La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN.

In si gioca invece la seconda semifinale di Coppa di Francia St.Etienne- . La garà andrà in onda in esclusiva su Sportitalia. Completano il quadro delle gare del giorno in televisione le due sfide di Copa Libertadores LDU Quito-River Plate e Junior-Flamengo. Entrambe le partite troveranno spazio in esclusiva nel palinsesto di DAZN.

GARE IN TV GIOVEDÌ 5 MARZO