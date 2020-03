Calcio in tv oggi 4 marzo: Serie B, Copa Libertadores, FA Cup e Coppa di Francia

Serie B, Copa Libertadores, FA Cup, Coppa di Francia e la Youth League: le gare in tv oggi su DAZN, Sportitalia e Mediaset.

Diversi gli eventi presenti nel palinsesto calcistico televisivo di oggi, mercoledì 4 marzo. Non si giocherà l'attesa semifinale di ritorno di Coppa fra e , rinviata a data da destinarsi, ma non mancano le gare interessanti in Italia e all'estero.

Nella penisola si disputerà il posticipo della 27ª giornata di Serie B, - , gara che sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN. Rinviata invece a data da destinarsi - .

Altre squadre

In va in scena la gara del 5° turno di fra e , che tifosi e appassionati potranno seguire in esclusiva sulla piattaforma streaming. Sempre DAZN trasmettterà inoltre la sfida di Copa Libertadores Caracas-Boca Juniors, anch'essa in esclusiva.

Completano il menù televisivo calcistico della giornata la UEFA Youth League, con il match - trasmesso in differita da Mediaset su Canale 20, e la semifinale di Coppa di fra l'Olympique e il , esclusiva di Sportitalia.

GARE IN TV MERCOLEDÌ 4 MARZO