Calcio in tv oggi 31 gennaio: Gli anticipi di Serie B, Bundesliga, Ligue 1 e Championship

Gli anticipi di Serie B, Bundesliga e Ligue 1, la Championship e l'A-League australiana: le partite in tv oggi su DAZN, Rai, Sky e Sportitalia.

Il palinsesto televisivo di oggi, venerdì 31 gennaio, sarà caratterizzato dagli anticipi di Serie B, , e Championship. La sfida fra e , che sarà trasmessa sia da DAZN in diretta , sia da Rai Sport in chiaro in diretta , apre la 22ª giornata del torneo cadetto.

In si gioca la sfida fra l' , squadra dell'ormai ex rossonero Piatek, e lo 04. La gara sarà trasmessa da Sky, che detiene i diritti del massimo torneo tedesco. Su DAZN, invece, sarà possibile seguire in esclusiva in diretta streaming l'anticipo del 22° turno di Ligue 1, - , e l'anticipo della 30ª giornata della Championship inglese - .

Apre infine gli appuntamenti della giornata l'A-League australiana, con il confronto fra Sydney FC e Brisbane Roar in onda alle ore 09.30 italiane su SI Solocalcio.

Il programma delle partite in tv oggi