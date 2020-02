Calcio in tv oggi 3 febbraio: Sampdoria-Napoli, Serie B e Serie C

Serie A, Serie B, Serie C e Sampdoria-Chievo Primavera: tutte le partite in tv oggi su DAZN, Sky, Eleven Sports e Sportitalia.

Anche lunedì il calcio non si ferma: dal pomeriggio alla sera infatti non mancano gli appuntamenti per gli appassionati che potranno accomodarsi davanti alla e godersi lo spettacolo.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Si inizia alle 14.30 quando Sportitalia trasmetterà - , gara valida per il Campionato Primavera. In serata invece la Sampdoria dei grandi affronterà il nel posticipo della ventiduesima giornata di : la gara verrà trasmessa da Sky.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

Appuntamento alle 21 su DAZN per - , posticipo di Serie B. In campo infine anche la Serie C con Sambenedettese-Fermana che verrà trasmessa da Rai Sport ed Eleven Sports.

Il programma delle partite in tv oggi