Calcio in tv oggi 26 febbraio: Lione-Juventus, Real Madrid-City e la Serie C

Continuano gli ottavi di Champions League con la Juventus a Lione e Real Madrid-City. In campo anche la Serie C: ecco dove vedere le partite in tv.

Giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di calcio. Oltre alle due gare degli ottavi di previste in serata, infatti, nel pomeriggio scenderà in campo anche la Serie C.

Il programma si apre con Sicula Leonzio-Casertana, Picerno-Catania e Avellino-Paganese alle ore 15 e si chiuderà con le tre gare delle 20.45. In mezzo altre quattro partite tra le 16.30 e le 18.30. Tutte visibili in diretta e in su Eleven Sports.

In Champions League invece scocca l'ora della che alle ore 21 scenderà in campo a contro la squadra allenata da Rudi Garcia.

L'altra gara degli ottavi prevista oggi alla stessa ora è il big match -, quasi una finale anticipata. Entrambe le gare di Champions verranno trasmesse in diretta e in esclusiva da Sky solo per gli abbonati.

LE PARTITE IN TV MERCOLEDI 26 FEBBRAIO