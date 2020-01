Calcio in tv oggi 25 gennaio: Serie A e Serie B, FA Cup, Bundesliga, Barcellona e Ligue 1

Anticipi di A e Serie B, Tottenham, Chelsea, Barcellona, Bayern Monaco e tanto altro: le gare in tv oggi su DAZN, Sky, Sportitalia ed Eleven Sports.

Palinsesto televisivo del sabato solitamente molto ricco di eventi calcistici, e anche quello di oggi, 25 gennaio, non fa eccezione. Il piatto forte sono i 3 anticipi di : si parte con il derby emiliano - , procedendo poi con - , con le due gare che andranno in onda sulle reti Sky. Il match serale è invece il confronto - , che sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN.

Nel pomeriggio si gioca anche la Serie B, giunta al 21° turno, anch'essa visibile su DAZN. Poi tanto calcio estero. Sky seguirà la 19ª giornata della , nella quale spicca la sfida delle 18.30 fra il Bayer e lo 04, DAZN invece trasmetterà in esclusiva il Quarto turno di con - e - , la spagnola, con impegnato anche il sul campo del , e la francese, che propone fra le altre gare il confronto fra e Angers.

Completano il ricco palinsesto calcistico del giorno gli anticipi della Serie C, trasmessi da Eleven Sports, e il Campionato Primavera e l'A-League, in onda entrambi su Sportitalia e SI Solocalcio.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Il programma delle partite in oggi

09.30 Melbourne City-Perth Glory (A-League) - SI SOLOCALCIO

11.00 - (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 - (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 - (Liga) - DAZN

13.45 - (FA Cup) - DAZN

14.30 Atalanta- (Campionato Primavera) - SI SOLOCALCIO

15.00 SPAL-Bologna (Serie A) - SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

15.00 - (Serie B) - DAZN e DAZN1

15.00 Virtus Entella- (Serie B) - DAZN

15.00 Pisa- Stabia (Serie B) - DAZN

15.00 Pordenone-Pescara (Serie B) - DAZN

15.30 - (Bundesliga) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

16.00 Valencia-Barcellona (Liga) - DAZN

16.00 Southampton-Tottenham (FA Cup) - DAZN

16.30 Bologna-Fiorentina (Campionato Primavera) - SI SOLOCALCIO (differita)

17.00 Inter-Pescara (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

17.30 Marsiglia-Angers (Ligue 1) - DAZN e DAZN1

18.00 Fiorentina-Genoa (Serie A) - SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.00 - (Serie B) - DAZN

18.30 -Schalke (Bundesliga) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

18.30 Hull City-Chelsea (FA Cup) - DAZN

18.30 - (Liga) - DAZN

20.00 Monaco- (Ligue 1) - DAZN

20.45 Torino-Atalanta (Serie A) - DAZN e DAZN1

20.45 Pistoiese-Carrarese (Serie C) - ELEVEN SPORTS

20.45 - (Serie C) - ELEVEN SPORTS

20.45 Rende-Vibonese (Serie C) - ELEVEN SPORTS

21.00 -Granada (Liga) - DAZN

GUIDA TV COMPLETA: TUTTO IL CALCIO IN DIRETTA TV E STREAMING