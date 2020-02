Calcio in tv oggi 25 febbraio: Napoli-Barcellona e Chelsea-Bayern

Continua la Champions League, continuano gli ottavi d'andata: il Napoli ospita il Barcellona, il Chelsea affronta il Bayern Monaco.

Dopo il trionfo match dell' nella gara d'andata degli ottavi, è arrivata l'ora del . Continua la , che sarà trasmessa in diretta per tutti: gli azzurri affronteranno al San Paolo il per provare a costruire l'impresa e approdare ai quarti.

La gara tra Napoli e Barcellona sarà infatti disponibile su Canale 5 oltre che su Sky (precisamente su Sky Sport Uno e Sky Sport numero 252). In quest'ultima emittente sarà inoltre disponibile il big match tra e (Sky Sport Football e Sky Sport numero 253).

Per chi volesse seguire entrambe le partite del martedì di Champions basterà seguire diretta goal, così da non prendere i momenti più importanti da Londra e Napoli (Sky Sport Collection e canale 251).

LE PARTITE IN TV MARTEDI' 25 FEBBRAIO