Calcio in tv oggi 24 gennaio: Serie A con Brescia-Milan, Serie B, Liga, Bundesliga e Ligue 1

La Serie A con Brescia-Milan, Empoli-Chievo in B, il Campionato Primavera e tanto calcio estero: le gare in tv oggi su DAZN, Sky, Rai e Sportitalia.

Palinsesto calcistico piuttosto ricco quello di oggi, venerdì 24 gennaio. Il match clou è l'anticipo di del Rigamonti, con il derby lombardo fra il di Eugenio Corini e il di Stefano Pioli che sarà trasmesso da Sky. Sempre sulla satellitare sarà possibile seguire l'anticipo del 19° turno di fra il e il Colonia.

Non manca la Serie B, con l'anticipo della 21ª giornata in diretta su DAZN e in diretta tv in chiaro anche sulla Rai. Tornando al calcio estero, invece, in esclusiva su DAZN sarà possibile seguire l'anticipo della 21ª giornata di - e quello del 21° turno di fra Osasuna e , oltre alla sfida del 4° turno di fra Northampton e .

Completano la giornata di calcio in tv l'A-League australiana con il confronto fra Melbourne City e Sydney FC, e il Campionato Primavera con la partita - , eventi che tifosi e appassionati potranno vedere entrambi su Sportitalia.

Il programma delle partite in tv oggi

08.30 Melbourne City-Sydney FC (A-League) - SPORTITALIA

14.30 Chievo-Roma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

20.30 Borussia Dortmund-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT FOOTBALL

20.45 Brescia-Milan (Serie A) - SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

20.45 Nizza-Rennes (Ligue 1) - DAZN

21.00 -Chievo (Serie B) - RAI SPORT e DAZN

21.00 Osasuna-Levante (Liga) - DAZN

21.00 Northampton-Derby County (FA Cup) - DAZN e DAZN1

