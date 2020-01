Calcio in tv oggi 23 gennaio: Liverpool, Copa Libertadores e Serie C

Wolverhampton-Liverpool di Premier League, la Copa Libertadores e due match di Serie C: le partite in tv oggi su DAZN, Sky e Eleven Sports.

Giovedì 23 gennaio, offre un menù di partite in non copioso ma interessante. Si va dalla trasferta del di Klopp in casa del Wolverhampton alla Serie C, fino alla Copa Libertadores (in diretta ed esclusiva su DAZN) tra Progreso e Barcelona.

Se i Reds puntano a consolidare un primato inattaccabile in Premier League (sfida visibile su Sky), la terza serie italiana propone Gubbio-Triestina nel pomeriggio e Piacenza-Arzignano alle 20:45. Entrambe le gare di C, saranno trasmesse da Eleven Sports.

Il programma delle partite in tv oggi

01.30 Progreso-Barcelona (Copa Libertadores) - DAZN

18.00 Gubbio-Triestina (Serie C) - ELEVEN SPORTS

20.45 Piacenza-Arzignano (Serie C) - ELEVEN SPORTS

21.00 Wolverhampton-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

