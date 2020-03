Calcio in tv oggi 2 marzo: FA Cup e Championship

Senza Serie A e i grandi campionati europei, su DAZN protagoniste le squadre inglesi: di scena anche l'Arsenal di Arteta.

Sembrava dovesse giocarsi - , posticipo del 26esimo turno che dopo l'ok della Regione Liguria ha invece dovuto fare i conti con la decisione della Lega Calcio. In dunque solamente calcio inglese per oggi lunedì 2 marzo 2020.

In attesa del campionato, l' di Arteta, nuovamente in piena corsa per un posto in , affronterà il Portsmuth in : la sfida dei londinesi in trasferta sarà valida per gli ottavi di finale, in palio il passaggio del turno per provare a vincere nuovamente la competizione in primavera.

Oltre alla gara di FA Cup, DAZN trasmetterà anche il match tra e : una sfida essenziale per entrambe, visto che i padroni di casa lottano per non retrocedere e gli ospiti per rivedere finalmente dopo anni il massimo campionato inglese.

Altre squadre

CALCIO IN TV LUNEDI' 2 MARZO

20.45 Portsmouth-Arsenal (FA Cup) - DAZN

20.45 Middlesbrough-Nottingham Forest (Championship) - DAZN