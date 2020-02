Calcio in tv oggi 2 febbraio: Serie A con Juventus e Inter, Serie B e tanto calcio estero

La Serie A, con Juve e Inter in campo, Serie B, Serie C, Primavera e calcio estero: le gare in tv oggi su DAZN, Sky, Eleven Sports e Sportitalia.

Palinsesto televisivo di oggi, domenica 2 febbraio 2020, ricco di tanti eventi calcistici. In ci saranno la , con il lunch match - in esclusiva in diretta su DAZN, e il posticipo serale - in onda su Sky.

Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Non mancheranno la Serie B, con il capolista impegnato in casa contro la , anch'essa trasmessa su DAZN, e la Serie C, in onda sulla piattaforma web Eleven Sports.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

Per gli amanti del calcio estero si potranno seguire su Sky Premier League e , su DAZN la spagnola e la . completano il quadro delle gare domenicali in tv il Campionato Primavera 1 e l'A-League, in onda entrambi su Sportitalia.

Il programma delle partite in tv oggi