Calcio in tv oggi 19 gennaio: Serie A, Liga, Liverpool-Manchester United e PSG

La Serie A, la Premier League con Liverpool-Manchester United, la Liga e il PSG in Coppa di Francia: le partite in tv oggi su Sky, DAZN e RAI.

Sono tantissimi gli appuntamenti in di domenica 19 gennaio 2020 per gli appassionati di calcio: si va dal campionato Primavera alla , dalla alla Eredivisie passando per Serie B, Serie C, e la Coppa di . Il tutto senza dimenticare la Premier League col big-match tra la capolista ed il .

DAZN trasmetterà in esclusiva tutte le partite di Liga, tra cui -Granada, la Serie B e due match di Serie A: - alle 12.30 e - alle 15.

Il programma delle partite in tv oggi

08.30 Western Sydney Wanderers-Perth Glory (A-League) - SPORTITALIA

10.00 - (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.00 Maiorca- (Liga) - DAZN

12.30 Milan-Udinese (Serie A) - DAZN e DAZN1

12.30 - (Serie A femminile) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT SERIE A

14.00 Betis- (Liga) - DAZN

14.30 -Sparta (Eredivisie) - DAZN

14.30 - (Campionato Primavera) - SI SOLOCALCIO

14.30 Lentigione-Mantova (Serie D) - ELEVEN SPORTS

14.30 -Nocerina (Serie D) - ELEVEN SPORTS

14.30 -Roccella (Serie D) - ELEVEN SPORTS

14.30 Bitonto-Fasano (Serie D) - SPORTITALIA

15.00 Diretta Goal Serie A - SKY SPORT (canale 251 satellite)

15.00 - (Serie A) - SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

15.00 - (Serie A) - SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite, 484 digitale terrestre)

15.00 Bologna-Verona (Serie A) - DAZN e DAZN1

15.00 - (Serie B) - DAZN

15.00 Pescara- (Serie B) - DAZN

15.00 - (Premier League) - SKY SPORT FOOTBALL

15.00 Renate-Alessandria (Serie C) - ELEVEN SPORTS

15.00 Juventus U23-Arezzo (Serie C) - ELEVEN SPORTS

15.00 Gozzano-Pistoiese (Serie C) - ELEVEN SPORTS

15.00 Olbia-Pontedera (Serie C) - ELEVEN SPORTS

15.00 Pergolettese-Pro Patria (Serie C) - ELEVEN SPORTS

15.00 Gubbio-Arzignano (Serie C) - ELEVEN SPORTS

15.00 Imolese-Reggio Audace (Serie C) - ELEVEN SPORTS

15.00 Sudtirol-Rimini (Serie C) - ELEVEN SPORTS

15.00 Catania-Potenza (Serie C) - ELEVEN SPORTS

15.00 Ternana-Rende (Serie C) - ELEVEN SPORTS

15.00 Bari-Rieti (Serie C) - ELEVEN SPORTS

15.00 Paganese-Sicula Leonzio (Serie C) - ELEVEN SPORTS

15.00 Casertana-Virtus Francavilla (Serie C) - ELEVEN SPORTS

15.30 Hertha- (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA

16.00 - (Liga) - DAZN

17.00 -Bologna (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

17.30 Liverpool-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

17.30 Monza-Como (Serie C) - ELEVEN SPORTS

17.30 Lecco-Novara (Serie C) - ELEVEN SPORTS

17.30 Albinoleffe-Pro Vercelli (Serie C) - ELEVEN SPORTS

17.30 Carrarese-Siena (Serie C) - ELEVEN SPORTS

17.30 Ravenna-Fano (Serie C) - ELEVEN SPORTS

17.30 Vicenza- (Serie C) - ELEVEN SPORTS

17.30 Feralpisalò-Fermana (Serie C) - ELEVEN SPORTS

17.30 -Modena (Serie C) - ELEVEN SPORTS

17.30 Sambenedettese-Vis Pesaro (Serie C) - ELEVEN SPORTS

17.30 Teramo-Avellino (Serie C) - ELEVEN SPORTS

17.30 Vibonese-Cavese (Serie C) - ELEVEN SPORTS

17.30 Catanzaro-Monopoli (Serie C) - ELEVEN SPORTS

17.30 Bisceglie-Reggina (Serie C) - ELEVEN SPORTS

18.00 - (Serie A) - SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.00 Paderborn- (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA

18.30 Bilbao- Vigo (Liga) - DAZN e DAZN1

20.45 Juventus- (Serie A) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

20.55 Lorient- (Coppa di Francia) - SPORTITALIA

21.00 -Pisa (Serie B) - DAZN

21.00 Barcellona-Granada (Liga) - DAZN e DAZN1

GUIDA TV COMPLETA: TUTTO IL CALCIO IN DIRETTA TV E STREAMING