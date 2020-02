Calcio in tv oggi 18 febbraio: torna la Champions, in chiaro Atletico Madrid-Liverpool

Oggi iniziano gli ottavi di Champions con Atletico Madrid-Liverpool e Borussia Dortmund-PSG: il programma tv su Mediaset, Sky, DAZN e Sportitalia.

Altra giornata di grande calcio martedì 18 febbraio. La lunga attesa è finita: oggi infatti iniziano gli ottavi di finale di , fase della manifestazione che vede ancora in corsa le italiane , e .

Stasera però si parte con - e -. Entrambe le gare, come tutte quelle di Champions League, verranno trasmesse in diretta da Sky ma la sfida del 'Wanda Metropolitano' sarà visibile anche in chiaro su Canale 5.

Chi non vorrà scegliere quale delle due partite vedere potrà sempre sintonizzarsi su Sky Sport Collection e Sky Sport per seguire Diretta Goal, con collegamenti minuto per minuto da entrambi i campi.

LE PARTITE IN TV OGGI 18 FEBBRAIO