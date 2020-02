Calcio in tv oggi 17 febbraio: il posticipo Milan-Torino e Chelsea-United

Grande calcio anche nella giornata di lunedì: in Premier si sfidano Chelsea e Manchester United, in Serie A occhio a Milan-Torino.

Dopo le gare di , , e scende in campo anche il , che affronterà il nuovo di Longo in quel di San Siro per provare ad avvicinare il quinto posto in classifica. Una gara fondamentale, non l'unica di un lunedì tutto da gustare.

In Premier League è infatti previsto il big match tra due squadre che non lottano per il titolo, ma sempre affascinante: il di Lampard sfida infatti il di Solskjaer, in palio essenziali punti per la zona .

Posticipo anche in Serie B: in diretta su DAZN la gara tra e . Lunedì calcistico anche per il campionato primavera, con Napoli e Lazio in campo rispettivamente contro e , mentre in C il Reggio Audace ospiterà l'Arzignano.

Altre squadre

LUNEDI' 17 FEBBRAIO, le gare in e :