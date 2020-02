Calcio in tv oggi 16 febbraio: Serie A con Lazio-Inter, Serie B, Serie C e calcio estero

La Serie A con Lazio-Inter, Serie B, Serie C, D, Primavera 1 e tanto calcio estero: le gare in tv oggi su Sky, DAZN, Eleven Sports e Sportitalia.

Il palinsesto televisivo di oggi, domenica 16 febbraio, è ricco di eventi calcistici. Entra nel vivo dopo gli anticipi del sabato la 24ª giornata di , che vedrà nel pomeriggio la sfida - e nel posticipo serale - la gara più attesa. Entrambe le partite saranno trasmesse da Sky, mentre su DAZN sarà possibile seguire in esclusiva in diretta il lunch match - e il Derby emiliano -.

In campo anche la Serie B, trasmessa anch'essa in diretta streaming da DAZN, con fra gli altri il confronto dello Stirpe fra e . Non mancheranno la Serie C, che vivrà la sua 26ª giornata e potrà essere seguita attraverso la piattaforma web Eleven Sports, il campionato Primavera 1, con il posticipo - in onda su SI Solocalcio, e la Serie D, con 4 match che potranno essere seguiti su Eleven Sports e Sportitalia.

Completano il ricco palinsesto calcistico domenicale i numerosi appuntamenti del calcio estero. Su Sky tifosi e appassionati potranno seguire la e la Premier League: Colonia- e - saranno le partite più importanti.

DAZN trasmetterà invece in esclusiva in diretta streaming la spagnola, con fra le altre la sfida - Vigo, la francese, con il posticipo -Olympique , e la sfida -RKC dell'Eredivisie olandese. Su Sportitalia, infine, nella mattinata italiana si potrà vedere la gara dell'A-League australiana Western United-Brisbane Roar.

Il programma delle partite in oggi