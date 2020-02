Calcio in tv oggi 15 febbraio: gli anticipi di A con Atalanta-Roma, Serie B, Serie C e calcio estero

Gli anticipi di Serie A, Serie B, Serie C, tanto calcio estero e Campionato Primavera: le gare in tv oggi su Sky, DAZN, Eleven Sports e Sportitalia.

Tante partite in programma nel palinsesto televisivo di oggi, sabato 15 febbraio 2020. L'evento clou è l'anticipo serale della 24ª giornata di , ovvero la sfida -, che sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e rappresenta una sorta di spareggio Champions fra le due formazioni. Nel pomeriggio si giocheranno altre 2 partite del massimo campionato italiano, entrambe trasmesse in diretta da Sky: la sfida salvezza - e - .

Anche la Serie B, altra esclusiva DAZN, vivrà la sua 24ª giornata, con le sfide -Pordenone e Stabia- come match clou. Su Sportitalia e SI Solocalcio sarà inoltre possibile seguire gli anticipi del Campionato Primavera 1, fra cui - , mentre in serata la piattaforma web Eleven Sports trasmetterà gli anticipi del 26° turno di Serie C.

Grandi appuntamenti, infine, con il calcio estero: su Sky sarà possibile seguire Premier League e , con, fra le altre gare, City- e - , mentre DAZN trasmetterà in esclusiva le partite di e , fra cui spiccano - e - .

Il programma delle partite in oggi