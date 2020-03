Calcio in tv oggi 14 marzo: si gioca Melbourne City-Western Sydney Wanderers

Dopo la sospensione della Bundesliga oggi si gioca solo in Australia: ecco dove vedere il calcio in tv su Sky, DAZN e Sportitalia.

Lo stop totale imposto dal coronavirus ai principali campionati europei lascia gli appassionati a bocca asciutta anche in . Oggi infatti non scenderanno in campo neanche e dopo la sospensione della disposta dalla Federazione tedesca.

L'unico appuntamento confermato, al momento, è quello che alle 9.30 italiane vedrà sfidarsi Melbourne City e Wester Sydney Wanderers nell'A-League australiana. La gara verrà trasmessa in esclusiva, in diretta e in chiaro da Sportitalia.

CALCIO IN TV OGGI 14 MARZO