Calcio in tv oggi 10 marzo: Valencia-Atalanta e Lipsia-Tottenham

Mentre il calcio italiano viene sospeso, i tornei europei per ora vanno avanti: l'Atalanta scende in campo a Valencia.

Il calcio italiano si ferma, dalla in giù. Nessun match nè a porte aperte, nè a porte chiuse, in attesa venga pubblicato il nuovo decreto per l'emergenza coronavirus. All'estero però continua a giocarsi e in e verranno trasmesse le gare di .

L' di Gasperini sfiderà infatti il , a porte chiuse, con diretta televisiva e in streaming anche in chiaro: Canale 5 e Sky trasmetteranno il match di ritorno tra gli spagnoli e la squadra bergamasca, che parte dall'ottimo 4-1 della gara d'andata.

A , invece, i padroni di casa tedeschi sfideranno il di Mourinho: appuntamento su Sky per segure il secondo match degli ottavi di Champions. Squadra di Nagelsmann favorita per il passaggio del turno in seguito al successo di misura nel match si due settimane fa.

